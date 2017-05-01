疑女友遭囚 男朝好友丟汽油彈

許姓男子因懷疑黃姓友人囚禁他的女友，於2016年7月邀約黃男到自家談判，沒想黃男抵達後一開門，許男馬上將已點火的汽油瓶丟向黃男，黃男背部立即著火，隨即臥倒翻滾試圖壓熄火苗，仍造成四肢多處灼傷。新北地院依重傷害未遂罪，判處許男5年徒刑。

檢方偵辦認為，許男丟擲汽油彈，已有致人於死的犯意，依殺人未遂罪起訴，但法院審酌黃男著火時，許僅旁觀而沒有再次丟汽油彈，依重傷害未遂罪，判處許男5年有期徒刑。可上訴。

(中時)