為母圓夢　身障老師刺繡開展

從事刺繡38年的郭美芳老師。（張穎齊攝）

郭美芳刺繡展開幕茶會合影。（張穎齊攝）

郭美芳老師最喜愛的作品之一「千禧龍」，畫的誕生是她在夢中看見，後在總統府龍年特展展出。（張穎齊攝）

郭美芳刺繡展作品。（張穎齊攝）

隨著傳統技藝的沒落，現代人對刺繡了解越來越少，從事刺繡38年的身障老師郭美芳，懷抱媽媽的夢想及對刺繡的熱情，創造出獨特風格的刺繡藝術，5月1日起至5月31日在基隆市政府藝文走廊開幕，讓民眾欣賞到傳藝新文化的刺繡之美。

郭美芳從事刺繡38年，5歲因意外成了身障人士，但她仍努力不懈，13歲開始學刺繡，17歲獨自創業，20歲就擁有自己的工廠並開班授課，甚至楊麗花與潘迎紫的戲服也都出自她手，並首創總統府雙面繡國旗的刺繡製作，榮獲許多獎項。

郭美芳表示，她之所以想從事刺繡，是因為受到母親的影響，從小出生在雲林農家，家境狀況不好，母親不久就罹癌生病，為了想治好母親的病，17歲獨自到新北永和創業，但創業幾年後母親就去世，母親臨終前希望她好好把刺繡做下去。

郭美芳對於刺繡懷有非常大的熱忱，在刺繡的過程中，將手繡、平車繡、梅花繡等靈活運用，隨著腦中靈感，讓手中的針帶出各種多變的針法，創造出可以縮短刺繡工時的技法，一改大眾對於刺繡耗時費力的印象。郭老師希望將技術傳承給更多刺繡者，並讓民眾喜愛上刺繡的新文化之美。

(中時)