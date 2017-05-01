排水不良地層下陷40年 外埔紅瓦厝居民心驚驚

市議員吳敏濟指出，大東里紅瓦厝社區地層下陷岌岌可危。（陳淑娥攝）

市議員吳敏濟指出，大東里紅瓦厝社區牆壁嚴重龜裂。（陳淑娥攝）

台中市外埔區大東里古稱紅瓦厝社區，由於無完善排水設施，歷經40年地層不斷下陷，造成住戶房屋牆壁龜裂嚴重，市議員吳敏濟今(1)日前往關切，要求相關單位盡快重建排水系統，水利局允諾近期進場施作道路兩旁側溝。

紅瓦厝社區於民國60幾年建造，當時沒法令規範蓋房要做水土保持，也無完善排水設施，歷經40年地層不斷下陷，簡易水溝溝底皆已破底，不斷地漏造成住戶房屋牆壁龜裂嚴重，岌岌可危，社區民眾住的心驚膽跳，只要輕微地震，大家就倉惶奪門而出。

大東里紅瓦厝社區地址，現改為甲后路5段46巷168弄至176弄，約有60戶人家，現屬大東里14鄰，80幾歲的鄰長顏應全表示，當了幾十年的鄰長，比較有錢的出去買房子，留下來的都是較為弱勢者，包括多數的榮民和榮眷，心裡十分難過。

吳敏濟接獲社區民眾陳情後，今日上午邀集水利局、外埔區公所等單位現場會勘，水利局允諾近期將進場施作道路兩旁側溝，區公所將盡快取得地主同意書，該局會盡速施做屋後排水溝並與道路側溝連結。

同時，吳敏濟要求都發局應主動介入大甲東社區所有坡地，目前未做水保及擋土牆之社區，檢測是否有地層下陷及地基被掏空現象，若有發現應盡速尋求解決之道。

(中時)