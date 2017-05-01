雲林垃圾不減反增 全縣平均日減不到10公噸
雲林縣政府規畫在麥寮設底（灰）渣場，麥寮鄉長許忠富今(1)日上午號召鄉內及臺西鄉民代強烈反彈，誓死要捍衛家園，不讓外地垃圾與底渣入鄉。縣府力推垃圾減量，目標半年內日減100公噸，但成效不彰，迄今只有古坑和焚化爐所在的林內達標。
「反對到底，守護麥寮，捍衛家園！」縣議員林深、林建鴻等與臺西、麥寮兩鄉代表會、村長炮轟縣府，強烈拒絕外來垃圾或灰渣進入麥寮。
許忠富等人要求六輕不能處理其他鄉鎮的垃圾，同時也要求縣府取消在麥寮設底渣場的計畫，否則不排除抗爭。
雲林迄今已堆置了2.2萬公噸垃圾，縣府今年元旦開始力推垃圾減量，期在半年內達到日減100公噸，但截至3月31日止，各鄉鎮市日減不到10公噸，成效非常不好，其中只有古坑與林內焚化爐所在的林內鄉達標，有的鄉鎮甚至不減反增。
環保局長林長造指出，20鄉鎮市古坑表現最好，該鄉目標是日減1.5公噸，元月就減了2.15公噸，2月最亮眼，減4.19公噸，3個月來平均日減3.41公噸。其次是林內鄉，日減2.2公噸。
林長造表示，截至3月底止，全縣平均日減量只有7.21餘噸，其中斗南、虎尾、西螺、北港、大埤、莿桐、二崙、褒忠、臺西9鄉鎮甚至還增加，顯示各公所未徹底落實垃圾分類、廚餘與資源回收工作，希望各鄉鎮市積極努力。
(中時)
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