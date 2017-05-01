鋰電池以外的選擇 新一代鋅電池

電動車不排碳，是最環保的車種，因此新的電池科技至關重要。(圖/tesla)

美國海軍與恩吉克電池公司(Enzinc)合作，開發新一代的 「3D鋅正極電池」，希望能夠革新現有的電池技術，可以為所有電能產品供電，包括電動汽車、混合動力車、飛機、船隻等。

「下一個大未來」(Next Big Future)報導，用鋅來做電池已有一百多年的歷史，最尋常的乾電池就是碳鋅電池，此外鋅空氣電池也相當普遍，但是這兩種鋅電池都無法充電，而且都有漏液的問題。至於可充電的鋅電電池在100多年前在愛迪生公司的實驗室就已經被發明出來，比如最常見的充電電波就是鎳鋅充電電池，但是在多次充電之後，內部會產生「枝晶」，使充電效果愈來愈差，性能比不上鋰電池。不過恩吉克電池公司認為，鋅仍然有持續開發的潛力，因為鋅金屬存量很多，不像鋰是稀土元素。新式的鋅電池也具有充電的性能，這就可以成為革命性的新產品。

以往的鋅電池都把鋅做為電池的負極，由其他活性低的金屬做正極，但是恩吉克電池公司將鋅粉調合其他的材料，做成3D網格結構的正極，這種結構消除「枝晶」產生的機會，使得電池的充電性能可以和鋰電池相抗衡。

恩吉克電池公司總裁兼首席執行官邁可．貝茲(Michael Burz)說：「我們研發的是鋅正極充電電池，它會更便宜，而且更安全，不會像鋰電池那樣，有起火的危險。」

美國海軍認同他們的研究，決定將這種電池應用在車輛上測試，同時美國能源部高級研究計劃署也跟之跟進，希望這種電池技術可以成為未來的儲能設備。

(中時電子報)