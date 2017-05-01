五一勞動節 林佳龍感謝勞工朋友帶動城市進步
今天是五一勞動節，台中市長林佳龍在市政會議上，祝福所有勞工朋友勞動節快樂，並感謝他們對城市進步的貢獻；「謝謝每一位無名英雄！」林市長表示，沒有勞工朋友的付出，城市將無法運轉，
林佳龍表示，市府致力打造台中成為友善勞工的城市，以輔導重於裁罰的方式落實勞檢，改善勞動環境，未來將持續努力，推出創新政策，保障勞工權益。
他感謝勞工朋友是城市進步與社會穩定發展的重要力量，沒有勞工朋友的付出，城市無法運轉，謝謝每一位無名英雄，平日在工作崗位上，不辭辛勞、努力工作。
他指出，市府努力打造台中成為友善勞工的城市，推出各項政策照顧勞工需求，包括透過與工業區廠商、建築界合作，興建第一期的勞工住宅「新業誠家」共200戶，在今年4月底已經完工並陸續交屋。
此外，市府也選出精密機械園區的社區用地，規劃興建第二期勞工住宅「新業宜家」，合計710戶，其中520戶勞工住宅，將可服務密機械園區、中科台中園區、台中工業區的勞工朋友，其它190戶社會住宅，則可提供市民居住，日前已正式動工。
勞工局表示，台中市去年勞檢目標為4000次，累積檢查4395次，實際處分率為19.4%，低於台北的22.7%、高雄20.6%、新北20.2%，而勞檢後事業單位改善情形達92%，成效六都第二，僅次於台南，加上業者違法比率也自104年的56.84%，下降至去年的19.34%，顯示市府透過輔導重於裁罰的方式，讓事業單位明確知悉法令內容，進而改善勞動環境，有所成效。
林佳龍表示，現代社會強調企業社會責任，其中最重要的環節就是勞資關係，一例一休上路，大方向是周休二日，是進步社會的目標，現在正值新政策宣傳及輔導期間，相信經過各方意見彙整後，將把這項制度調整得更為完善。市府也會全力支持，做好配套措施，努力創造勞、資、政三贏局面，造福台中市勞工朋友。
(中時)
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