一個月伙食費30萬？ 女星冰箱放滿山珍海味超驚人

李湘和王岳倫婚後育有一女Angela。（圖／取自李湘微博）

李湘的冰箱放滿山珍海味，驚呆網友。（圖／取自微博）

大陸知名主持人李湘和導演王岳倫婚後育有一女Angela，近日母女倆受邀上陸綜《拜託了冰箱》，分享家裡冰箱放了什麼食材，沒想到一打開，裡面充滿各種山珍海味、高檔進口食材等，讓現場觀眾全驚呆，而網友更翻出她過去上節目，被爆料一個月伙食費高達7萬元（約台幣31萬）的片段，在網上掀起熱議，甚至登上熱搜榜第一名。

節目中，主持人何炅、王嘉爾一打開庫存滿滿的冰箱就驚呼出聲，發現裡面有燕窩、海參、黑松露菌醬、干貝、冬蟲夏草等高級食材，還放了5隻土雞備貨，甚至還有些食材是主持人認不出的，另外，李湘透露會請司機去買各地進口的水果，估計冰箱內的食材就超過百萬，財力相當驚人。

網友翻出李湘曾在節目被打趣爆料一個月伙食費高達台幣30萬。（圖／取自微博）

另外，有網友翻出李湘之前上另一陸綜的畫面，當時張宇打趣稱她每月吃、穿、玩樂費等總開銷約60萬（約台幣260萬），而伙食費方面就被估7萬（約台幣31萬），但她也立刻在節目上澄清「我家1個月伙食費就1萬吧（約台幣4.5萬）」。

這次冰箱內容物一公開，不少網友批李湘炫富，但也有人認為她花自己賺的錢並無不妥，而李湘見網友吵得熱烈，便跳出來解釋：「明明節目嘉賓的一句玩笑話，卻莫名其妙寫成『伙食費每月7萬』，斷章取義跟風炒作都請適可而止吧！」並幽默說：「誰家每月花7萬伙食費，別忘了請我們全家去蹭飯哈！」平息這場風波。

(中時電子報)