違規穿越馬路害騎士慘摔死 空調教授緩起訴

以冷凍空調、奈密技術聞名國際的台北科技大學教授卓清松，去年為趕搭公車違規穿越馬路，導致念姓騎士閃避不及撞上，隨後彈飛撞上公車專用道水泥墩而慘死。台北地檢署考量卓清松無前科且認罪，並已賠償死者家屬360萬元，今依過失致死罪處分緩起訴1年。

去年12月2日晚間，桌清松為趕搭公車，在新生南路一段58巷口違規穿越慢車道，導致念姓騎士行經時閃避不及。卓男僅受輕微擦挫傷，念姓騎士則撞到公車站水泥墩，因頭部重創送不治。

卓清松向檢察官坦承違規穿越馬路，檢察官認定卓清松涉及過失致死，但考量盧男無前科且認罪，事發後深表悔悟，並與死者家屬達成和解，且已賠償360萬元賠償金，也獲得家屬同意，因此給予緩起訴。

(中時)