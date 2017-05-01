甩40歲大嬸形象　符瓊音變妝嚇人

符瓊音新造型搶眼。（符瓊音經紀人提供）

符瓊音新造型搶眼。（符瓊音經紀人提供）

符瓊音頂著《超偶2》亞軍光環出道備受矚目，但後期轉獨立製作，親力親為，還升格為全創作音樂人，但市場環境不好，加上後期談合作往往無疾而終，甚至被人拿響亮名號去利用，讓她得知後氣得摔酒瓶痛哭，萌生離開台灣樂壇，返老家馬來西亞退隱的念頭，所幸年初她收到台灣永久居留證，讓她又有動力往前走，預計5月推出數位EP。

符瓊音出道9年，其爆發力嗓音讓贏得「粉紅坦克」封號，她近年轉獨立製作，去年卻遭遇不順，合作案談了常石沈大海，讓她意志漸漸消沉，甚至有接觸到新的經紀人員，打著她的名號出去談演出，拿下案子後卻轉頭對演出商說「符瓊音沒檔期」、「符瓊音沒空」，改讓新人頂替，屢試不爽。

消息傳到符瓊音耳裡，讓她氣到無法相信，忍不住摔酒瓶，最後呆坐在酒瓶邊哭了起來，首度有了離開台灣的念頭，直到年初領取台灣永久居留證，她感覺是上天給的禮物，因此快馬加鞭將未竟的專輯製作做完，還拍了很殺的鉚釘宣傳照，在臉上黏貼密密麻麻的鉚釘，希望讓大家耳目一新！

(中時)