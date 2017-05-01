廈門「五一」湧人潮 金門「小三通」破紀錄
大陸五一長假，廈門湧現旅遊人潮，一水之隔的金門，連日來也跟著熱鬧起來。4月29日陸客入境3003人，其中辦理落地簽463人，雙雙創下「小三通」16年以來，單日的歷史新高紀錄。
移民署統計，4月29日陸客入境金門3003人，其中辦理落地簽463人，雙雙打破去年五一長假4月30日當天，陸客入境2795人，辦理落地簽294人的紀錄。
該署金門行政中心召集人陳祥麟指出，根據大陸媒體報導，廈門鼓浪嶼在五一小長假首日，就接待遊客逾6.1萬人次，廈門各景區因為大量車輛進島，出現道路壅塞的「火爆」景況。來自各外省、市的遊客也透過旅行社、自由行方式，「小三通」赴金門進行延伸旅遊。
連日來，估計有近萬名陸客上岸觀光，各觀光景點人氣飆高，紅男綠女穿梭來去，小吃攤和特產店業績成長3成以上，讓業者高興得合不攏嘴，直說：「如果每天都這樣，不知有多好？」
值得一提的是，福建和廈門遊客以自由行居多，事前準備工作做得充足，「小三通」上岸後，就直接租用電動機車，或騎上剛開放的Kbike，3、5人結伴全島趴趴走，來一趟停停走走，慢遊也漫遊的金門行。
縣府指出，拓展「綠色旅遊」是金門的觀光目標之一，在全島地勢普遍平坦，各景點之間距離小，加上綠美化等環境優勢條件下，均提供大陸遊客不同的島嶼體驗，將進一步規畫相關工作，在未來長假迎來更多對岸遊客。
(中時)
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