潘維剛痛批 蔡英文過河拆橋騙勞工選票

國民黨主席候選人潘維剛1日批評民進黨選前騙勞工選票，選後就過河拆橋。他指出，總統大選期間，蔡英文曾向勞團承諾「7天假不會少」，但讓人傻眼的是，上台以來先是修改勞基法砍掉勞工7天國定假日，還強度關山，通過一例一休。

潘維剛表示，蔡英文在引發各方反彈後，竟還不負責任的說「你要去找你們老闆」，對資方卻陸續透過行政函釋的方式偷開小門，讓資方可以更合理砍勞工的薪資條件和加班費。勞工長工時、低工資的困境不但沒有改善，隨之而來的物價上漲更讓原本低薪的生活雪上加霜。這樣一個讓政府、資方、勞方三輸的政策，民進黨政府居然還能厚顏無恥的大談改革理想，讓人無法接受。

潘維剛指出，過去民進黨選舉時，最常高喊要「跟人民站在一起」，在野時並煽動社運團體、工運團體挑起各種對立，沒想到成功騙取選票上台後，馬上翻臉不認人，這種過河拆橋的卑劣行徑，不但讓人不齒，勞工團體的怒吼，更是對民進黨始亂終棄最悲痛的抗議。

潘維剛說，低薪的問題在經濟，蔡英文不趕快把經濟搞好，卻忙著搞各種清算鬥爭或製造社會對立，顯見根本沒有執政能力。面對這種無感的政府，在下次改選前，國民黨必須成為更有力的在野黨，才能有效的監督，不要讓台灣繼續向下沉淪。

(旺報)