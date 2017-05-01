詹啟賢批過去黨主席愛用自己人 多年黨工苦無晉升機會

國民黨主席候選人詹啟賢1日其競選總部舉辦「啟賢龍捲峰」直播節目，與三位黨工和勞權專家來賓談國民黨黨工的權益問題。詹啟賢指出過去很多主席都把黨主席一職當成過渡性職務，上任後帶了自己的人過來，離任後再帶走，新接任的主席也比照辦理，而原本在黨部工作多年的老黨工則因此一直苦無晉升機會。

此外，詹啟賢也批評過往國民黨對待黨工有些做法，沒有完全按照勞基法規定，因此他承諾，他當選以後，會依照勞基法落實給予勞工應有的各項待遇。

(旺報)