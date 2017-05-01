台中國際機場北側聯絡滑行道6月啟用

交通部將斥資10多億元增建台中國際機場過夜機坪及國內線航廈整建，進一步提升機場年營運容量。（盧金足攝）

台中清泉崗機場升級「台中國際機場」，台中市政府以「中進中出」國際入境旅遊模式，鎖定亞洲地區3至5小時之間的國際航線作為市場開拓的重心，並全力促請中央提升航廈、停機坪與快速滑行道等設備，希望儘速符合甲等航空站的規格。其中，北側聯絡滑行道將在6月1日正式興建完成啟用，交通部也將斥資10多億元增建過夜機坪及國內線航廈整建，進一步提升機場年營運容量。

台中市政府觀光旅遊局表示，台中國際機場國內外運量已自104年234萬人次提升至105年的238萬人次，但目前仍為軍民合用機場，民航機限每日自7時至23時起降，若要符合甲等航空站規格，首先是航廈、停機坪與快速滑行道需儘快擴建，最重要要有一個專屬民航機的跑道，讓軍機、民機分流，避免航管系統的干擾，都納入台中國際機場的整體規劃。

在市府積極爭取下，交通部民航局「中部國際機場第1期發展計畫-第2階段工程」規劃新建2條聯絡滑行道，基於縮短航機滑行距離，節省航油及運行時間等考量，將優先推動需求性較高之北側聯絡滑行道2，預計6月1日正式啟用。

另外，為因應運量成長快速，紓解停機坪使用飽和狀況，交通部也同意規劃新增過夜暨遠端機坪，工程總經費2億8984萬4000元，完工後可增加7個4C類停機位，目前委外辦理設計監造服務，預計107年8月完工。

國內航廈整建改善工程則朝向與國際航廈結合為一體作規劃，航廈年旅客服務總容量預計可提高至305萬人次以上，目前交通部已委託專案管理及設計。

此外，交通部也正辦理「台中國際機場2035年整體規劃」，以600萬人次旅運量規格評估，預計本月完成整體規劃報告。

觀旅局為與國際城市接軌，市府以「中進中出」國際入境旅遊模式，透過締結姊妹市、區域觀光聯盟、加強國際交流、入境客源引流等戰略布局，拓展亞洲3至5小時國際航線航班，104年至106年4月底止，成功開拓11處新航點，目前國際航線共計10航點，包括香港、澳門、沖繩、胡志明、河內、首爾、大阪、大分、名古屋、長崎等，兩岸航線則共計杭州、無錫等26航點。

每年總運量由99年128萬人次，105年成長至238萬人次，成長逾8成6，創下歷史新高；國際航班數104年至106年3月底，也由58航班成長到77航班，國際航班成長率達33%，除越捷航空加入台中至越南胡志明市航線，台灣虎航加入台中至澳門航線，泰國越捷航空公司預計今年7月開航台中曼谷航線。

(中時)