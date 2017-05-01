亞錦舉重代表隊奪金返國　郭婞淳：望好狀態持續

台灣舉重金牌女將郭婞淳也在亞州舉重錦標賽的58公斤量級，以抓舉104公斤、挺舉137公斤，總計241公斤成功衛冕金牌，並創下新紀錄。（陳麒全攝）

郭婞淳說，這次的比賽也能增進自己的信心，希望在8月的世大運與11月的世錦賽能再把成績往上推。（陳麒全攝）

舉重代表隊在1日傍晚抵台，親友們在機場大廳接機、送花，郭婞淳表示，希望這樣的狀態能在接下來的比賽中繼續維持下去。（陳麒全攝）

台灣舉重代表隊1日傍晚搭乘EK366班機返抵國門。（陳麒全攝）

除了羽后戴資穎創下台灣55年來第一位亞錦賽奪金的紀錄外，台灣舉重金牌女將郭婞淳也在亞洲舉重錦標賽的58公斤量級，以抓舉104公斤、挺舉137公斤，總計241公斤成功衛冕金牌，並創下新紀錄，舉重代表隊在1日傍晚抵台，親友們在機場大廳接機、送花，郭婞淳表示，希望這樣的狀態能在接下來的比賽中繼續維持下去。

台灣舉重代表隊1日傍晚搭乘EK366班機返抵國門，台灣舉重金牌女將郭婞淳受訪時表示，這次有達到自己跟教練的目標，打破自己在2013年創下的全國紀錄，也是在國際賽的最高成績，跟世界紀錄也只差五公斤，還蠻激動的。

郭婞淳說，這次的比賽也能增進自己的信心，希望在8月的世大運與11月的世錦賽能再把成績往上推，這次的比賽能進步，自己的「心態」很重要，比較敢去「衝」，不會那麼綁手綁腳，希望這樣的狀態能在接下來的比賽中繼續維持下去。

教練林敬能表示，中華隊在大家群策群力的整體表現下，創下歷年來最好的成績，這次奪得3面金牌、銀牌10面與銅牌6面，這次挺舉137公斤，總計241公斤，雖然是遲來的喜悅，但是希望下一屆奧運的時候，郭婞淳的表現能夠趕上。

(中時)