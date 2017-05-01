亞錦舉重代表隊奪金返國 郭婞淳：望好狀態持續
除了羽后戴資穎創下台灣55年來第一位亞錦賽奪金的紀錄外，台灣舉重金牌女將郭婞淳也在亞洲舉重錦標賽的58公斤量級，以抓舉104公斤、挺舉137公斤，總計241公斤成功衛冕金牌，並創下新紀錄，舉重代表隊在1日傍晚抵台，親友們在機場大廳接機、送花，郭婞淳表示，希望這樣的狀態能在接下來的比賽中繼續維持下去。
台灣舉重代表隊1日傍晚搭乘EK366班機返抵國門，台灣舉重金牌女將郭婞淳受訪時表示，這次有達到自己跟教練的目標，打破自己在2013年創下的全國紀錄，也是在國際賽的最高成績，跟世界紀錄也只差五公斤，還蠻激動的。
郭婞淳說，這次的比賽也能增進自己的信心，希望在8月的世大運與11月的世錦賽能再把成績往上推，這次的比賽能進步，自己的「心態」很重要，比較敢去「衝」，不會那麼綁手綁腳，希望這樣的狀態能在接下來的比賽中繼續維持下去。
教練林敬能表示，中華隊在大家群策群力的整體表現下，創下歷年來最好的成績，這次奪得3面金牌、銀牌10面與銅牌6面，這次挺舉137公斤，總計241公斤，雖然是遲來的喜悅，但是希望下一屆奧運的時候，郭婞淳的表現能夠趕上。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。