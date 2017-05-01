舉重》亞錦賽破全國摘金 郭婞淳盼世大運再創佳績

里約奧運銅牌女將郭婞淳在亞錦賽改寫全國紀錄，接下來目標是台北世大運與世錦賽再創佳績。(台北世大運提供／資料照)

甫在土庫曼舉重亞錦賽破全國紀錄並且摘下金牌的郭婞淳，1日傍晚風光返抵國門，郭婞淳在受訪時表示，期待能在8月的台北世大運以及10月的世錦賽再創佳績。

郭婞淳在此次亞錦賽參加女子58公斤級比賽，不但拿下抓舉、挺舉與總和3金，而且還在挺舉項目以137公斤改寫自己保持的136公斤全國紀錄。郭婞淳說，以往會想得比較多，現在看得比較開，所以敢衝，希望能將狀態持續維持到世大運和世錦賽，況且挺舉距離世界紀錄只差4公斤，所以鎖定兩大國際賽拚拚看。

郭婞淳教練林敬能表示，「這次婞淳的抓舉和挺舉的起舉重量是我設定的，但接下來的第二次和第三次重量都是她自己決定，沒想到兩人的想法都一樣，可見得她已能掌握住自己的狀況，未來最重要的目標當然是2020東京奧運了。」

(中時電子報)