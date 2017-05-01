補教名師小公司拿大標案 綠委要查
年輕女作家上吊輕生，各界開始肉搜作家書中的「李國華」究竟是誰，卻發現疑似與此案有關的補教名師所掛名的公司資本額只有500萬，卻在數年間拿到政府單位3億1000多萬以上的標案，讓立委林俊憲放話要查。
網友在ptt上熱議與女作家輕生案有關的補教名師，並起底遭影射的補教名師名下有兩間公司，其中一間公司員工人數僅有10人、資本額僅500萬，卻在過去幾年，年年得標政府2、3000萬的標案，引起網友質疑。
民進黨立委林俊憲也分享該篇發文，在臉書上質疑這間公司在這些年拿了政府單位3億1000多萬以上的標案，有沒有問題？並表示他是立委，但他也是鄉民，他已經著手在查。
對於衛福部以《性侵害犯罪防治法》要求不得公開或揭露被害人之姓名及其他足資識別身分之資訊，遭質疑干預新聞報導一事，林俊憲也表示會併要求了解。
(中時電子報)
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