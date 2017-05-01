補教名師小公司拿大標案 綠委要查

遭影射與女作家輕生案有關的補教名師，名下公司以500萬資本額年年標得上千萬政府標案，立委林俊憲(右)表示他已著手在查。(取自台灣採購公報網/本報資料照片)

年輕女作家上吊輕生，各界開始肉搜作家書中的「李國華」究竟是誰，卻發現疑似與此案有關的補教名師所掛名的公司資本額只有500萬，卻在數年間拿到政府單位3億1000多萬以上的標案，讓立委林俊憲放話要查。

網友在ptt上熱議與女作家輕生案有關的補教名師，並起底遭影射的補教名師名下有兩間公司，其中一間公司員工人數僅有10人、資本額僅500萬，卻在過去幾年，年年得標政府2、3000萬的標案，引起網友質疑。

民進黨立委林俊憲也分享該篇發文，在臉書上質疑這間公司在這些年拿了政府單位3億1000多萬以上的標案，有沒有問題？並表示他是立委，但他也是鄉民，他已經著手在查。

對於衛福部以《性侵害犯罪防治法》要求不得公開或揭露被害人之姓名及其他足資識別身分之資訊，遭質疑干預新聞報導一事，林俊憲也表示會併要求了解。

(中時電子報)