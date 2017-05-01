兒感冒 徐若瑄幾乎沒睡：我不怕苦！只希望快好起來

兒子「李V寶」掛病號，徐若瑄這幾天幾乎沒睡，不過她也向兒子喊話：「我不怕辛苦！只希望你快點好起來」。（圖／本報系資料照片）

女神徐若瑄（Vivian）當媽後把生活重心放在兒子身上，照顧1歲兒子「李V寶」事事親力親為，她也不時大方分享育兒生活，談到李V寶總藏不住為人母的喜悅，不過徐若瑄今（1日）卻透露兒子掛病號，她也近3天幾乎都沒睡，徐若瑄向兒喊話：「我不怕辛苦！只希望你快點好起來」。

徐若瑄稍早在臉書透露，李V寶反覆高燒、咳嗽、喉嚨發炎、流鼻水第3天，而Vivian也快3天幾乎都沒什麼睡，徐若瑄表示自己不怕苦「只希望你快點好起來，想念你的調皮搗蛋、學我做鬼臉和愛假哭、跑操場好幾圈、每早盧我帶你去打籃球」等等，字字句句流露出滿滿母愛，網友看了也留言向她打氣「鋼鐵媽別累倒了，小V寶加油」、「加油 孩子生病媽媽最難過最辛苦了」。

(中時電子報)