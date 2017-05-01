了解與互信 兩岸一定旺》啥!郭台銘成中美＋國民黨最佳2020總統候選人？
總統蔡英文日前接受外媒專訪，表示希望能跟川普再通電話，但被川普拒絕，因為現在他和川普建立了非常好的關係，不想製造習近平的困擾。不過，台灣有一位大老闆，卻很吃得開。鴻海集團董事長郭台銘，他在24小時內，兩度拜會白宮，郭董說是在美國進行一些投資。郭董大方進白宮談經貿，瞬間成了中美和國民黨黨最佳救世主？
其實郭台銘一直是國民黨2020總統選舉的參考人選之一，郭董這會兒和川普一見面，兩人都是白手起家的成功生意人，難免英雄惜英雄，陸媒也跟著敲邊鼓，說不知道川普是不是也會勸郭董出來參選，這位在美國、大陸和台灣都走路有風的企業領袖，真的能跨越領域，讓台灣打破僵局嗎?
本集來賓：
黎建南 政治評論員
鄭麗文 前政院發言人
楊泰順 文大教授
侯漢廷 新黨新思維主任
北京
曾潤梅 大陸社科院台研所主任
(中時電子報)
關鍵字：川普
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