唐鳳到北市府開講　不用假新聞字眼

台北市政府今邀政委唐鳳演講。（台北市政府提供）

數位政委唐鳳今日至北市府演講，已開放政府理念與數位化工具為題，會中也開放公務員、民眾線上提問。台北市長柯文哲難得在一旁聽講，忍不住在會中抱怨，他去年下令教育局提出建構台北市校園ICT（infrastructure）基礎設施的計畫，結果教育局近日才向資訊局詢問，「黃鶴一去不復返」

柯文哲說，自己以前在美國明尼蘇達大學進修時，當時教授比較喜歡印度人，而不是中國人，因為台灣跟中國學生雖然都很用功，但遇到不會的問題就自己關在實驗室埋頭苦幹，不像印度學生會到各個地方串門子去問問題，他認為應該是要「抬頭」苦幹，而不是埋頭苦幹，並且要建立求救的文化。

柯文哲批評，局處閉門造車，結果造不出來，也沒有對外求救，他認為公務員應建立舉手發問以及求救的文化。市府資訊局表示，現已協助教育局針對學校內的部份去了解，看哪些學校狀況比較不佳，需要改善。

還有外界關心政府要管制假新聞、干預新聞自由的疑慮的，日前行政院日前表明將由政務委員唐鳳協調網路平台業者，建立「真實查核機制」。唐鳳再次強調，他不用「假新聞」這個字眼，第三方事實查核機制不是政府應該介入的，政府只能致力於公開且及時回應，政府的訊息也歡迎各界查核是否屬實。

柯文哲一聽，便自爆自己常說「假新聞」，但束手無策。唐鳳則說，「假新聞」對媒體不公平。光是從字面上來看，就有未審先判的疑慮，政府不應該收回更多的權力，影響媒體自律的發展，這也是對言論自由與新聞自由的重視及保護。

(中時)