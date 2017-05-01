小英「勞動條件進步不小」 挨批：廢文一篇
在五一勞動節的今天，總統蔡英文下午於臉書po文，細數上任近一年來的種種改革，並強調雖然沒辦法一步到位，但前進的步伐並不小。對此，有網友力挺政府施政，可也有人批這篇是廢文，認為小英只是藉改革的名義分裂社會。
「台灣的勞動條件，確確實實在進步！」蔡英文指出，這一年來，政府除全面落實週休二日、提高加班費，也修法讓年輕的新進勞工能有特休假，若是沒休完，雇主仍得照發薪資；她強調，在兌現勞動政見的過程中，社會各界與媒體的監督，自己都會認真看待。
蔡英文的這番說法，引發各種不同意見。有網友直言，這又是廢文一篇，「完全是以改革之名，行分裂社會之實」，並斷言小英的下一步將是對付號稱她心中「最軟那一塊」的全體勞工，搞到全民皆輸；也有人自稱民進黨黨員，但很後悔投給小英，因為她做的全都是對台灣人民不好的事。
但有支持蔡英文的網友舉一例一休為例，認為有些事情，做了才能知道該怎麼改進，但不做就永遠沒法更好；也有網友提到年金改革，明明是國民黨不讓民進黨好好宣讀討論，卻將綠營污名化為進化獨裁者。
還有比較理性、客觀的網友指出，儘管蔡英文有在替勞工爭取權益，但「上有政策、下有對策」不少雇主針對一例一休祭出的措施，根本就沒法讓勞工薪資增加，加上物價持續高漲，民怨只會繼續沸騰，政府應責成相關單位立即拿出因應對策才是。
(中時電子報)
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