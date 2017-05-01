陸史上最嚴休漁令 今登場

被稱為大陸「史上最嚴」休漁令1日登場。自5月1日12時起至8月16日12時止，大陸渤海、黃海、東海及北緯12度以北的南海海域，同步開始實施休漁。估計有超過18.7萬艘漁船、102.5萬漁民受到影響。市場上的海鮮價格平均上漲約3成，但冷凍魚和養殖魚供應不成問題。

伏季（因位於三伏季節）休漁制自1995年在大陸管轄海域全面實施，是養護海洋生物資源的重要制度。今年進行第14次調整，新休漁制統一並擴大休漁類型，首次將南海的單層刺網納入休漁範圍。也就是說，在大陸北緯12度以北的四大海區除釣具外的所有作業類型均要休漁。

大陸農業部表示，每年春夏季是主要海洋生物種類繁殖期和幼體生長期，實施伏季休漁制，可有效保護海洋生物產卵群體和幼生群體，有利於資源群落結構的改善。

福州海峽水產批發市場負責人表示，休漁期間會出現短暫的活魚短缺，但人工養殖的大黃魚、鱸魚、海鰻、石斑魚大量上市。此外，還從印尼、澳洲、美國等地調運深海魚，因此，民眾不必擔心市場會缺魚。山東煙台魚販則表示，海鮮價格將小幅上漲，大致來說，平均1市斤約漲2、3元人民幣。

為保護沿海漁業資源，台灣也有休漁政策。大陸屬於強制性整體規範，台灣則是自由申報。兩岸對休漁的補助也不同。大陸是鼓勵從漁業油補政策，調整省統籌資金中調劑資金用於休漁補貼；對違規漁船扣除補貼，可將處罰資金用於獎勵守法休漁漁船。

台灣漁業署則訂出自願性休漁實施作業要點，針對不同的漁船種類、在一定間的出海作業時間、停留在港口內休漁時間等條件，再由漁民申請休漁獎勵金。

(旺報)