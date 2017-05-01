一部戲就爆紅！19歲蔡凡熙曝如何選上《通靈少女》阿樂

蔡凡熙出席映後座談。（林淑娟攝）

蔡凡熙與其他演員一起出席映後座談。（林淑娟攝）

蔡凡熙飾演的阿樂，最後以這形象出現時逼哭觀眾。（HBO Asia）

郭書瑤、蔡凡熙劇中談著純純初戀。（HBO Asia）

郭書瑤、蔡凡熙劇中談著純純初戀。（HBO Asia）

蔡凡熙與主創團隊一起出席映後座談。（HBO Asia）

19歲的蔡凡熙，在螢幕處女作《通靈少女》演出開朗樂觀的陽光暖男阿樂，一部戲就爆紅，4月30日出席映後座談，被記者問到是如何被選角選中，他說，導演透露他當初試鏡還蠻放鬆的，「我去試戲時，試的就是打棒球那場戲，因為剛好是我最拿手的運動，所以上場丟球時就是最自然放鬆的狀態！」可愛的他笑說，如果當初是的是撞球，他可能就不會被選上啦！

「阿樂」在《通靈少女》大結局害觀眾哭成一片淚海，其實蔡凡熙自己和百名觀眾一起看戲時，也哭慘了，哭到上台時心情都無法平復。他表示，印象最深的一場戲是最後與瑤瑤擁抱、吻別，導演為了要讓瑤瑤入戲，他到現場後不能跟大家坐在一起，被導演要求迴避，「我被隔離不准靠近大家，放飯時，也只能自己一個人默默在旁邊吃便當，感覺真的好像過世了，真的好難過。看著他們在排戲，我也旁邊一直哭。」

他和瑤瑤的第一場吻戲在下水道，大概拍了10次，這場最後訣別吻戲則拍4次就ok，他說瑤瑤當下情緒很重，為了不讓瑤瑤太累，他不敢亂喬姿勢或亂演，不然NG可能會被她打。整場戲他明明情緒飽滿到快哭出來，還要ㄍㄧㄣ住，維持住阿樂的陽光開朗形象，忍到他頭都爆痛了。直到拍完，離開鏡頭後才默默掉下淚。至於螢幕初吻獻給瑤瑤，他笑說「就跟親衛生紙一樣啦」。至於本身，當然不是第一次接吻。

對於觀眾頻頻呼喚拍續集，導演陳和榆說會看後續觀眾迴響，還開玩笑說「難道要拍《我的鬼男友》？」劇中已經被賜死的蔡凡熙則怕沒有續集，「看導演怎麼寫啦，我的鬼男友？我怕這樣就不會有人想看，好啦，希望導演畫蛇添足，啊不對，是畫龍點睛，如果有續集？那希望我靜靜在旁邊看著他們就好。」除了被虧亂用成語，還被笑罵那「鬼男友」未免戲份太輕鬆。

他飾演的阿樂陽光開朗、樂天暖男個性討喜，他坦言自己私下和阿樂共同點就是一樣開朗活潑、好動。他入行演出的第一部作品其實是電影《報告老師！怪怪怪怪物！》，知道《通靈少女》要先上檔時，他一度有點緊張，「怕大家再看《怪物》時會覺得怎麼我的演技退步了。」

個性可愛的他還呼籲粉絲千萬不要打導演，「他很緊張怕被圍攻，不然打我好了，為什麼我騎車那麼不小心，愛戴耳機。」他還化身交通安全宣導大使，提醒大家騎車千萬不要聽音樂喔！

(中時)