川普要求攤付薩德費用 韓人全都怒了

韓國民眾在首爾集會反對韓國部署薩德系統。（新華社）

近日美國總統川普開口要求韓國，分攤部署薩德的10億美元費用，此引起韓國高度不滿。韓媒評論，韓國頂住國內外重重壓力，配合美軍部署薩德，現在被壓迫分攤，韓國朝野全都怒了。美國前官員也重批川普，以為是在賣房地產嗎？要韓國分攤完全沒有道理。

綜合韓媒消息，美國白宮國安顧問馬斯特曾向韓國表示，會遵守美韓之間的防衛協定，韓國視同美國表態承擔部署薩德全部費用，並對外公布。不料，近日馬斯特出面澄清，協定有必要重新談判。

韓媒翻舊帳說，2014年駐韓美軍司令斯卡帕羅蒂推動薩德部署，韓國政府明知將薩德部署星州無法為首都圈提供防禦，仍在國內民眾反對以及得罪中國的情況下，堅定支持美方的主張，以保護駐韓美軍不受導彈威脅。

現在無論是一直反對部署薩德的進步勢力，或是此前支持部署薩德的保守勢力，都對美方主張韓方承擔薩德費用感到無比憤慨。輿論提醒川普政府，應該意識到這起事件可能對美韓同盟造成的致命影響，不要因小失大，失去韓國民心。

美國國務院及國防部前發言人柯比也批評川普，不明白美韓聯盟的框架，把薩德視同房地產項目，錯誤以金錢角度出發。

他指出：「我不清楚總統如何算出10億美元的價格，這可能與我們購買薩德組件的價錢相當，而營運費用是極低。我們不會把其出售，因此標價（要韓國付錢）完全不合理。」

(中時電子報)