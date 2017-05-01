科技部管制官員主持研究 李世光、謝曉星恐踩紅線

先前有立委及政務官被爆在職兼領科技部研究補助，引發未迴避利益的爭議。科技部今天提出具體檢討，未來學者不論出任立委或政務官，都不得領取計畫主持費，且申請研究也只以1件為限，新制上路後，經長李世光及原能會主委謝曉星將因研究過多而踩到紅線。

立委吳焜裕、徐永明、陳宜民等3人，以及政務委員林萬億、林吳政忠，科技部長陳良基、經濟部長李世光、內政部長葉俊榮、原能會主委謝曉星等6名蔡政府內閣成員，4月中旬被爆在職兼領科技部研究補助。當時科技部表示，雖然相關情節都符合規定，但既然外界有所質疑，也會檢討制度。

經過半個月後，科技部經徵詢各界意見後，今天對外提出具體檢討對策，未來將修改相關規定，立委及政務官主持科技部研究計畫時，僅能主持1件研究計畫，且不得支領研究主持費，假如有主持2件以上計畫，須由原本任職的機構在3個月內，向科技部辦理計畫註銷、中止、暫停執行或更換計畫主持人。

科技部指出，為使政務官或立委返回學界後，能夠縮短銜接研究工作的空窗期，卸任後6個月內，可以隨到隨審方式提出專題研究計畫，而且任職期間之經驗與績效也會納入審查考量。

科技部官員表示，新制尚在修法階段，無確定上路時程，但依此規劃，吳焜裕、徐永明、陳宜民等3名立委都只有1件研究計畫，符合規定，只是原本可領取的主持費，未來不得再領。另一方面，政務官主持研究計畫本來就不得領主持費，但只限主持1件研究計畫，因此，主持2件的經濟部長李世光，以及主持3件的原能會主委謝曉星，未來將踩到紅線，皆須依規定調整手中掌握的研究計畫。

(中時)