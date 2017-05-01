風靡芬蘭少女! 萬人比騎木馬大賽

一名正在比賽的女孩專心騎著他的木馬。（圖／美聯社）

參賽者需要如正在騎真馬一樣，跳過比賽中的障礙物。（圖／美聯社）

另一名參賽者聚精會神、手持她的木馬越過障礙物。（圖／美聯社）

平常我們見到的馬術運動，都是騎真馬在進行，不過在芬蘭首都赫爾辛基(Helsinki)，日前舉行一場騎「木馬」比賽，超過200名年齡約10至18歲的少女參賽者，如真正的馬術騎師般騎著木馬，經過約有1萬人參加的地區賽後，來到當日的冠軍賽。其實，玩具馬術在芬蘭已經流行了幾十年，這些愛好者拿起自己的玩具木馬，到戶外、森林裡去奔跑，或是到專門的場地進行訓練。

曾榮獲奧斯卡提名的芬蘭導演Selma Vilhunen，她所拍攝的紀錄片《Hobbyhorse Revolution》，可以看見女孩們將這項活動認真看待，不只看真的馬術活動學習，也不斷磨練自己的「騎馬」技巧。愛好者把這當成真正的運動，並且愛護著自己的玩具小馬。逐漸地，開始從芬蘭傳到其他歐洲國家，在2016年，數百名愛好者在赫爾辛基遊行，大喊「尊重愛好者!」此外，自2012年以來，芬蘭玩具馬術錦標賽已經組織起來，並且建立起障礙賽。

雖然有人認為不應玩如此「幼稚」的遊戲，但主辦比賽的發言人稱，比賽能讓沒有機會到騎術學校的少女們有機會接觸騎馬活動。由於參賽的木馬是自製的，參加者將自己的「參賽馬」裝飾得色彩繽紛，全情投入地參與賽事。

(中時)