周杰倫親上門向保安道歉 再錄影：我不應該這麼衝動
天王周杰倫昨（30日）在西安舉辦「地表最強」巡迴演唱會，因看到一名保安把歌迷燈牌丟地上，讓他氣得直接在台上飆罵「你給我滾出去」，事後發現是該位粉絲舉牌擋住後方歌迷的視線，他第一時間就透過官方微博PO文道歉，而稍早為了表示次誠意，周董再親自錄製道歉影片，並透露已向對方的領導遞交了致歉信。
影片中，周杰倫先感謝安保人員（保安）犧牲假期到演唱會現場維持秩序，「至於昨天發生這個事情，我感到非常抱歉，我不應該這麼衝動，說出這些話，非常的對不起。」並表示希望將來的演唱大家都能守秩序，才能有個美好的演唱會。
而「地表最強周杰倫世界巡迴演唱會」官方微博除了發布此影片外，也發文透露周杰倫今天離開西安以前，有親自到保安指揮部，向這兩天值勤的人員表示感謝，並對昨晚的意外鄭重道歉，「他本人向指揮部的領導遞交了致歉信，並取得了安保指揮中心負責人的諒解。」
(中時電子報)
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