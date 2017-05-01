路考新制上路首日 考照通過率下降5.3％
路考新制今正式上路，各區監理所昨已接受民眾報考駕照，公路總局統計，有38人到全國各區監理所預約或臨櫃報考，但多止步場內考試，最後只有10人進入路考，8人通過，路考通過率雖高達8成，但也讓整體考照通過率下降5.3％（原通過率26.3％，加路考後21％）。
公總表示，路考未過原因包括未遵守「汽車行駛未遵守路權：轉彎車應讓直行車先行」，扣16分且連續扣分、「起駛前未轉頭察看照後鏡及注意前後左右有無障礙或車輛行走」、「岔路轉彎、變換車道前，未依規定顯示方向燈」，皆直接扣32分不及格。
台北區監理所說明，路考將著重考生上路前要檢查車輛四周、輪胎跟車底、上下車要兩段式開車門、起始前一定要顯示方向燈，且向左右注視路況，擺頭幅度要大、轉彎變換車道，都要顯示方向燈，並擺頭查看、等紅綠燈時，前懸不能超過停止線，不能占用機車停等區、 路邊臨時停車要顯示方向燈，停妥後，右側輪胎距離路面邊緣不能超過60公分，最後回到考場，一樣要兩段式開車門，否則直接扣32分不及格。
路考新制雖上路，5月1日以後報考駕訓班者才需路考，最快6月5日上路。路考試辦期間2016年3月至2017年4月，共有10077人參加，6605人過關。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。