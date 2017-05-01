路考新制上路首日 考照通過率下降5.3％

路考新制今正式上路，各區監理所昨已接受民眾報考駕照，公路總局統計，有38人到全國各區監理所預約或臨櫃報考，但多止步場內考試，最後只有10人進入路考，8人通過，路考通過率雖高達8成，但也讓整體考照通過率下降5.3％（原通過率26.3％，加路考後21％）。

公總表示，路考未過原因包括未遵守「汽車行駛未遵守路權：轉彎車應讓直行車先行」，扣16分且連續扣分、「起駛前未轉頭察看照後鏡及注意前後左右有無障礙或車輛行走」、「岔路轉彎、變換車道前，未依規定顯示方向燈」，皆直接扣32分不及格。

台北區監理所說明，路考將著重考生上路前要檢查車輛四周、輪胎跟車底、上下車要兩段式開車門、起始前一定要顯示方向燈，且向左右注視路況，擺頭幅度要大、轉彎變換車道，都要顯示方向燈，並擺頭查看、等紅綠燈時，前懸不能超過停止線，不能占用機車停等區、 路邊臨時停車要顯示方向燈，停妥後，右側輪胎距離路面邊緣不能超過60公分，最後回到考場，一樣要兩段式開車門，否則直接扣32分不及格。

路考新制雖上路，5月1日以後報考駕訓班者才需路考，最快6月5日上路。路考試辦期間2016年3月至2017年4月，共有10077人參加，6605人過關。

(中時)