李㼈慷慨挽袖捐熱血 孫淑媚忙「餵奶」安慰
台視新八點檔《牡丹花開》主要演員李㼈、孫淑媚、霍正奇及林健寰，日前相約利用拍戲空檔挽袖捐血做公益，不過霍正奇太早起、林健寰感冒剛康復、孫淑媚則是體重過輕，只有42.8公斤，3人當場慘遭打回票，只有李㼈成功完成捐血「壯舉」，遭「退貨」的3人只好自組「加油團」在一旁為李㼈打氣，熱情送上牛奶、餅乾餵食補充營養。
護理師擔心他還要工作體力不支，特別要李㼈事先補充牛奶並勸他少捐一點，不料李㼈卻趁機大秀幽默本領：「不管什麼情況都不會暈！被美女環繞也不會暈，我可是『老船長』捏！」。
一旁的孫淑媚表情緊張的說：「第一次這麼近距離接觸，㼈哥看完你捐血我以後應該不敢吃豬血湯了！」。李㼈聽完也妙回：「不然今晚一起去吃鴨血鍋好了，還是現在去附近市場買個香菜回來配。」。
(中時)
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