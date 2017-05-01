考季來臨 4百名會考生鹿港文武廟古禮祭文昌

鹿港鎮公所今天在文武廟舉辦祈福活動，由鎮長黃振彥擔任主祭官與鹿港國中400多名國三考生以三獻禮古禮祭拜五文昌。(謝瓊雲攝)

學生採芹繞泮池，象徵勤學向上。(謝瓊雲攝)

鹿港鎮長黃振彥擔任主祭官，祭祀文武廟五文昌君，為國三考生祈求考試順利。(謝瓊雲攝)

祭典、點祈福燈儀式結束後，學生排隊向鎮長黃振彥(右二)領取文昌筆與包糕粽。(謝瓊雲攝)

祭典、點祈福燈儀式結束後，學生排隊領取文昌筆與包糕粽。(謝瓊雲攝)。(謝瓊雲攝)

106年國中教育會考將於5月20日、21日登場，鹿港鎮公所1日上午在鹿港文武廟舉辦祈福活動，由鎮長黃振彥率400多名師生，以隆重古禮祭拜文昌帝君，祈求學子們都能考試順利、金榜題名。

鹿港國中今年有逾400名國三應屆考生，今天上午祭典由黃振彥擔任主祭官，率所有參與祈福活動的師生，以三獻禮祭祀梓潼帝君、文衡帝君、徽國朱文公、孚佑帝君、文魁夫子等五位文昌帝君神尊。

三獻禮後，接著再行侑食禮，為五文昌君獻上代表山珍海味的薑與鹽，再加上臘肉、蔥、芹、桂圓、蓮子、紅棗等六禮，象徵有始有終、聰明勤學、圓滿、生生不息、年年好等含意，應景的包子、粽子與狀元糕也都擺在供桌上。

黃振彥表示，鹿港文祠與文開書院曾是孕育鹿港文人與才學之士的搖籃，現在雖已非科舉時代，卻都還是民眾心目中求考中第的精神指標。

經過獻禮、點祈福燈儀式後，考生們隨著黃振彥與校長吳柏林等師長腳步，前往文祠前的泮池採芹，繞行泮池一圈，再一一領取文昌筆、狀元糕。

(中時)