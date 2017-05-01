強制納管幼兒園空氣品質？ 環保署：仍需研議
外傳環保署將針對易受空氣不良影響的小型場所納入管制對象，首波將針對6000多家幼兒園，預計明年下半年對外公告，並於2019年開始進行空氣品質檢定。不過環保署晚間回應，去年開始有開放幼兒園自主加強管理空氣品質，但並未規劃要強制納管。
外傳，環保署先前測試幼兒園的空氣品質後發現，放學教室門窗緊閉變成密閉空間，汙染濃度會快速增加，上學後門窗開啟會下降，但到了中午汙染濃度又會增加，原因是幼兒園打開空調後關閉門窗，因此環保署研議納管幼兒園室內空氣品質，逐批公告納管，第一波將先針對學童人數200人以上較具規模的幼兒園，以及國小附設的幼兒園。
不過，環保署空保處處長蔡鴻德晚間受訪時表示，去年開始有透過地方政府宣導試辦，讓幼兒園自主加強空氣品質管理，所監測空品氣質汙染物包括PM2.5、一氧化碳、二氧化碳、細菌和甲醛等，先前外界有做過幼兒園空氣品質監測，不過環保署並未正式量測過。
蔡鴻德指出，目前法律上無法強制把幼兒園全數納管，且納管後的監測經費來源，也需要討論，因此仍需研議評估再決定是否強制納管。
(中時)
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