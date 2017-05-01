中華男籃開訓 周俊三：找出核心76人
亞洲盃東亞資格賽再1個月就將登場，中華男籃1日報到開訓。總教練周俊三坦言組訓時間的確略顯倉促，首要目標將找出中生代核心接班6到7人，為6月起緊接而來的瓊斯盃、亞洲盃男籃甚至11月起的世界盃亞洲資格賽備戰。
16人名單中，僅裕隆胡凱翔、周柏臣因球隊活動告假，以及中華隊熟面孔戴維斯3人缺席，服完補充役的周儀翔、胡瓏貿都挺著平頭現身報到。面對換血世代，周俊三強調首要挑出核心6至7人，「核心組合找齊，搭配老將、新秀，才能讓中生代迅速接班。」
周俊三第一階段目標，東亞資格賽鎖定前4，「拿下資格是基本，接下來爭取移訓。有了去年前車之鑑，今年移訓時間會在瓊斯盃後，以免球員體能負荷太大。」
對於旅外球員，目前劉錚、胡隴貿兩人打完8月亞洲盃問題不大，但11月則需且戰且走，勢必得透過中華籃協與中國籃協溝通。
劉錚結束中國CBA浙江廣廈菜鳥球季，1日也現身開訓，談到CBA賽季歷練，他坦言兩岸球風確實不同，「CBA沒有節奏沒有台灣快，風格也不同，雖然一開始不適應，但後段有找到自己定位，發揮自己速度、防守和抄截優勢。」
如今在中華隊的角色更顯吃重，劉錚是否扛起「一哥」重任不敢說，但再披中華隊戰袍他說，「能打中華隊就把握機會，順其自然、全力以赴。」
(中時電子報)
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