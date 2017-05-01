勞團拒被吃豆腐 蔡英文：我都會認真看待
萬名勞工發動五一大遊行，強調勞工並非民進黨心中最柔軟的那一塊，反對被蔡英文總統「吃豆腐」。蔡英文今(1)天在臉書回應，強調政府怎麼做，社會都在看，「在兌現勞動政見過程中，來自社會各界及媒體的監督，我都會認真看待」。
蔡英文表示，改革雖然不會一步到位，但是我們前進的步伐並不小。這一年來，除了全面落實週休二日、提高加班費，我們也修法讓年輕的新進勞工擁有特休假。如果特休沒有休完，雇主必須照發薪資。台灣的勞動條件，確確實實在進步。我也要特別說明，在限縮責任制的部分，我們會嚴格把關，落實審查機制。
今天是五一勞動節，她說，執政團隊會繼續努力，一方面改善勞動條件，一方面促進產業轉型，雙管齊下，讓所有的勞工朋友尊嚴工作、安心生活。
(工商)
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