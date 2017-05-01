龍三連線 開訓出奇招來「軟」的

中華男籃今開訓，首日教練團請來瑜珈老師為球員做體能檢測。(林宋以情攝)

中華男籃今開訓，首日教練團請來瑜珈老師為球員做體能檢測。(林宋以情攝)

國內籃壇傳奇「龍三連線」，今年為了中華隊以教練團之姿重現，周俊三笑說回憶滿滿，教練團開訓日更出新招，首日請來瑜珈老師，測驗球員柔軟度、肌力、耐力，替球員做體能檢測以開立之後練習菜單。

周俊三表示，集訓前3天主要做球員體能檢測，瑜珈是其一，測驗球員柔軟度、肌、耐力，「主要可以得知他們的體能狀況，明天體能訓練師開菜單更為精確，也避免球員受傷。」團隊集訓重點則先著重轉換攻擊、防守變化、盯人包夾，發揮亞洲優勢。

中華男籃今開訓，首日教練團請來瑜珈老師為球員做體能檢測。(林宋以情攝)

多年後再以教練身分與鄭志龍攜手，周俊三也感觸很深，盼借重鄭志龍的打球概念、以及傳授最重要場上應變能力，臨場反應，「我們從亞青就聯手，超過11年同場作戰，習慣、默契都很了解」周俊三還打趣說，「希望不要斷電，我們怎麼連線、互補很重要。」

(中時電子報)