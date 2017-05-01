含糖飲料禁入校園 彰化推「喝水」課表

教育部建議學童一日基礎水分攝取量為1500ml，彰縣發布校園禁糖飲令後，彰化市南興國小將喝水入課表，師生互相提醒喝水，建立好習慣。(謝瓊雲攝)

上課前喝一口、運動課前課後喝三口。彰化縣長魏明谷今天到彰化市南興國小宣導喝水好處多多，和學童一起大口暢飲白開水。(謝瓊雲攝)

彰化市南興國小積極響應禁含糖飲政策，還把喝水入課表，彰化縣長魏明谷今天也到校與學童一起大口喝白開水。(謝瓊雲攝)

多喝水有益健康。彰化縣衛生局率全國之先，明令禁止含糖飲料進入校園，彰化市南興國小積極響應推行，直接將學童喝水列入課表，協助全校師生建立好習慣攝取充足水分，衛生局未來將以此建立模式供全縣各校推動。

上課前喝一口、運動課前喝三口。縣府今(1)天在南興國小舉辦喝水宣導記者會，邀請彰化基督教兒童醫院院長楊瑞成說明白開水的好處，再由校長柯伯儒說明學校現行推動辦法，最後由魏明谷帶領師生一起大口暢飲白開水，希望學童都能養成愛喝水的好習慣。

魏明谷說，彰化縣制定「食品安全管理自治條例」，禁止所有含糖飲料進入校園，也不得販售提供，鼓勵學生多喝水，經濟又健康；縣府也編列經費，讓學校能採購或更新飲水設備，讓學生有足夠乾淨的開水飲用。

柯伯儒說，除了以家長通知單溝通說明正確觀念，也要求全校教職員以身作則，每天在校喝足1500cc的水，喝水直接入課表，每堂課上課一開始，老師們就提醒小朋友，大家拿出自備水壺來喝水，體育課或運動社團結束前，也請老師督促學生喝水，鼓勵每位學童在校時間喝足750ml的開水。

衛生局長葉彥伯指出，法令不准學童喝糖飲，但只喝開水的觀念、習慣卻尚未建立，不只孩子、大人也容易忘記喝水，直接入課表，提醒、鼓勵大家喝水，是非常好的做法，未來將建立完整模式供各校推動參考。

楊瑞成指出，市售580ml的運動飲料，就含有8顆方糖、即40g的糖份，相當於半碗飯熱量300大卡，正常人一天攝取的醣份約900大卡，一天三餐三碗飯就已足夠，無須額外攝取糖份。

楊瑞成說，長期喝含糖飲料，花錢又傷身，還會導致體重過重、肥胖問題，引發胰島素過度分泌影響胰臟功能，最後就是成為糖尿病患者；多喝白開水則能消暑解渴、代謝體內廢物、促進腸胃蠕動、預防便祕和預防尿道發炎。

(中時)