收入與工作不成比例 曾獲十傑檢察官蘇振文請辭

曾榮獲十大傑出青年的檢察官蘇振文(中)向邱太三大吐苦水，表示檢察官案件量太大，難以細緻處理。(圖/蕭博文)

法務部長邱太三今(1)日視察台北地檢署時，卻收到一個特別禮物。曾榮獲十大傑出青年的檢察官蘇振文向邱太三大吐苦水，表示檢察官案件量太大，難以細緻處理，工作辛苦卻與收入不成比，奮鬥多年卻無法在台北買房子，為照顧家計，日前已提出辭呈，邱雖當面慰留，但蘇去意仍堅。

司法官訓練所45期結業的蘇振文曾因長期查緝砂石場、打擊環保犯罪，於2013年獲選十大傑出青年，同年更指揮調查局偵破近20年最大宗貨櫃走私海洛因案，並獲時任法務部長羅瑩雪嘉勉。

邱太三今到北檢各辦公室慰勉檢察官，陪同的北檢檢察長邢泰釗爆料蘇振文辦案幹練卻要辭職當律師，邱隨即要蘇再為國家貢獻。蘇談到努力這麼久卻連台北的房子也買不起，對家人感到愧疚，才決定轉行當律師賺錢照顧家裡，邱甚至「指示」邢泰釗辭呈不要送到部裡，當場慰留。

(中時)