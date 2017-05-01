北韓再嗆 「任何時間任何地點」進行核試驗

正當美韓在為部署薩德反飛彈系統的費用誰付爭議時，北韓外交部發言人1日聲明警告稱，將會在「任何時間任何地點」進行核子試驗，並表示，北韓「完全準備好」應對美國的任何行動。美國國家安全顧問也表示，美國應該「做好準備」採取軍事行動對抗北韓。

據《印度時報》1日報導，北韓在最新的說法中稱，將在「任何時間任何地點」進行核子試驗，由北韓最高領導人決定。

報導稱，朝鮮半島的緊張形勢持續了數周，有跡象表明，北韓可能正準備第六次核子試驗，發射遠程飛彈，而美國也不排除對朝採取軍事行動。

北韓外交部發言人稱，北韓「完全準備好應對美國採取的措施」。他在朝中社的一份聲明中說，北韓將繼續堅持「先發制人的核攻擊能力」，除非美國放棄敵對政策。

該發言人說，北韓將會以一個連續的方式採取措施加強核力量使其達到最大化，會在任何時候、任何地方進行，由最高領導層決定。

(旺報)