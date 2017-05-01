入選中華隊 「清交戰士」成力煥：籃球員的夢

成力煥首度入選中華男籃。(資料照／中華籃協提供)

台銀後衛成力煥，今年生涯首度入選中華男籃，交大畢業的他更成為校史首位獲選進中華男籃校友，成力煥對入選坦言有些意外，但對披中華戰袍戰戰兢兢，「入選中華隊是所有籃球員的夢想。」

美國紐約出生，畢業自交大的成力煥其實SBL球員生涯並不順遂，2013年原本盼利用華裔球員條款進入SBL，卻因條款改變碰壁，站上SBL舞台的夢又多等一年。

成力煥（右一）首度入選中華男籃。(資料照／中華籃協提供)

熬到成為SBL三年級生，上季成力煥獲許智超信任，可從1號打到3號的他，也被中華隊周俊三點名為搖擺人，盼能適時為中華隊發揮作用。

生涯首度入選中華隊16人名單，成力煥等於自己籃球生涯寫下里程碑，他坦言意外，但開心之餘也感謝教練團肯定，即便打球一路以來從沒想過能披中華隊戰袍，但投入心血時間苦心不比別人少，「能打就是努力打，進了中華隊，自己的目標就是從防守方向開始努力，盡力去做到教練團要求。」

(中時電子報)