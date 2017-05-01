廣州3.4億人民幣改造廣園快速路

近日，廣州市廣園路建設公司發佈廣園快速路品質化整治提升工程招標公告。公告顯示，該路段品質化提升項目擬投資3.47025億元，項目涉及天橋改造、人行道改造、加裝雨棚等多個方面。

根據大洋網報導，廣園快速路是廣州市重要的東西向道路。為提升廣園快速路禺東西路到開發區段道路及環境品質，廣州市擬對該路段進行品質提升工程。日前發佈的招標公告顯示，廣園快速路品質化提升的相關建設內容包括，對設計範圍內廣園快速路進行車行道病害整治及改造、人行道改造、天橋改造與加建雨棚、橋樑病害整治及塗裝、防撞欄塗裝、機動車道附屬設施提升改造、綠化及城市傢俱提升等進行設計。勘察內容包括，22km的線路工程測量、其他工程設計規模為大型岩土工程勘察。

上述工程均按照廣州市住建委印發的《城市道路品質化提升建設指引》及《廣州市城市道路全要素設計手冊》的要求進行。

據悉，該工程估算金額為34702.5萬元，其中建安費限額29026.34萬元。相關資金來源為市財政資金。品質化提升後，路段使用年限將為15年。

(旺報)