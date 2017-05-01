第57屆科學展覽會，家齊高中大放異彩！

地球與行星科學科特優_甲仙與美濃地震斷層發育機制之探討，參展學生林憶築、陳思圩、林怡彤與指導老師曾建元等合影。（黃文博翻攝）

第57屆科學展覽會，家齊高中今年共六組參加比賽，計有五組得獎，特優1組、優等1組、佳作3組，獲獎率高達九成，創本校新高。

高二數理實驗班林憶築、陳思圩、林怡彤同學以「甲仙與美濃地震斷層發育機制之探討」為主題，榮獲特優的殊榮。陳思圩同學表示，在製作黏土模型時總是塵土飛揚，做完實驗像是打完仗般狼狽，但是看到實驗結果的那些斷層，知道板塊作用下的斷層發育成因，是一種成就。

指導老師曾建元與楊佳勳老師所指導之作品，常代表臺南市參加全國科展，廣受好評。吳沛靜、吳京熹、曾琪同學則是以廁所常見的昆蟲－蛾蚋為主題，探討驅趕都市性害蟲的方法，獲得優等的成績。乍看噁心的害蟲，在他們眼裡卻是無比可愛。

學校器材有限，框不住學生的創意，自己動手製作實驗器材，完全不受限！在動物與醫學學科，以螃蟹為研究主題得到佳作的鍾蕎卉同學表示，這一年多來都要利用放學時間與老師一起到海邊捕捉螃蟹，練就一身爬消波塊的能力，由於氣候異常，常常一大早查看捕蟹網卻撲空，過程雖然辛酸又危險，是個要看天看上帝的實驗，但也有許多有趣的事發生。

參加植物學科組的方詠玉同學表示，感謝學校常常舉辦科學週等活動，除了可以沉浸在科學世界之外，更讓他們可以累積經驗，比賽就比較不會緊張。數學科佳作的蔡蕎聿同學認為自己的研究主題很貼近生活，從公式找出規則的時候滿滿驚喜，研究結果居然跟大部分人的想法不同，就更想進一步討論，十分有趣。

(中時)