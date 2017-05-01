陸推網遊實名制 最嚴規範5月上路
大陸2016年網路遊戲市場規模達1800億人民幣，首次超越美國，成為全球最大遊戲市場；然而，網路遊戲經營者責任不清、變相誘導消費、用戶權益保護不力等問題，也愈來愈受到社會大眾的關切。
為此，中國文化部1日起實施《關於規範網路遊戲運營加強事中事後監管工作的通知》（簡稱《通知》），其中包括嚴格規定有效身分證件實名制。對於這項被稱為「史上最嚴」的網遊營運規範，有網友表示，只要借用身分證註冊，仍可規避法規。
文化部文化市場司副司長劉強解釋，《通知》明確禁止誘導用戶採取投入法定貨幣獲取遊戲產品和服務，也嚴格要求使用有效身分證件實名註冊；若玩家未以實名註冊、登入，將無法在遊戲內儲值或消費，而網遊實名制也能防止未成年玩家「過度沉迷遊戲」。
北京一名未成年玩家表示，以自己的身分證玩遊戲，每天玩到一定時間，遊戲就會提醒玩了多久，6個小時一滿，「遊戲就會強制讓我下線」。
目前，知名網遊《王者榮耀》和《陰陽師》等已於4月開放實名認證系統；不過，據《華商報》報導，網遊實名制仍有漏洞可鑽，許多未成年玩家會透過網路搜尋成年人身分證號碼，或者向親友借證件進行實名註冊，藉以規避法規。
也曾有網友輸入假身分證號，即使與姓名不相符，系統照樣顯示註冊成功；甚至有網友以身分證號登入，被系統判定成「200歲的老玩家」，也仍可繼續進行遊戲。
(旺報)
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