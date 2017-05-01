F-8超級十字軍 沒能量產的優秀戰機

超級十字軍戰機的原型機，可以見到大型鼻椎、進氣口，與特大片的腹部翼。(圖/網路)

1960年代，美國最優秀的戰機是麥唐納-道格拉斯公司(McDonnell Douglas)出品的F-4幽靈2式(Phantom II)，在各方面的性能都極為傑出，因此時至今日，在許多國家的空軍仍然在使用。但是，同時期的戰機群當中，卻有比它性能還要好的，也就是F-8十字軍式戰機(Crusader)，如果當初一念之差，當年美國海軍的主力戰機可能就是F-8十字軍，而不是F-4幽靈2式。

國家利益雜誌(Mational Interest)介紹這個罕為人知的故事，沃特公司(Vought)的十字軍戰機問世於1957年，參與過古巴危機與越戰，傑出的空戰表現，令北越空軍的米格機聞風喪膽，曾經有如此傳說，當米格機在空中遇到F-8，不但直接逃逸，甚至直接棄機跳傘。但是如此高性能的F-8戰機，卻因為缺少大功率雷達，無法執行射距外空戰，因此逐步被F-4戰機所取代。

F-4(黑)與F-8(白)比翼伴飛，這兩種戰機都是同時期的美國海軍艦用戰機，不過F-8之後就退役了，離開了甲板。(圖/網路)

沃特公司當然努力挽回，提出了後續改良機種XF8U-3，被稱為「第三代十字軍」”或者「超級十字軍」，這是體型更大，性能更強悍的版本。

超級十字軍在1958年6月登場，首架原型機被稱為「衝刺三號」(Dash III)，試飛表現非常出色，達到了極速2.39馬赫的記錄，至於非官方的紀錄甚至高到2.6馬赫，不管如何，這都是當時美國戰機的最高紀錄，F-4戰機的極速僅到2.23馬赫，可以說超級十字軍是世界上唯一能夠幾乎到2.4馬赫的單引擎戰機。

超級十字軍在外表上與前幾代的十字軍有顯著不同，機鼻增大以提供大型雷達的空間，進氣口涵道也向前延伸，使超音速性能更好。採用推力更大的JT-4渦輪噴射發動機，使它具有更高的速度、爬升率和最大升限。為了爭取更好的機動性，在機腹安裝伸縮的穩定翼片，也是外觀很大的差別。

F-4的機翼下可以掛9噸炸彈，而F-8的機翼不能加裝掛架，不能多功能也成了F-8落敗的主因。(圖/網路)

大型化之後超級十字軍，終於可以搭載AIM-7麻雀中程飛彈(Sparrow)3枚，與更多的AIM-9短程響尾蛇飛彈(Sidewinder)4枚，這樣的載彈數與F-4相差無幾，成為同量級的重型戰機了。

後來在幾次的模擬的空戰中，超級十字軍不負所託，多次成功擊敗幽靈戰機，在極速、高度、纆鬥能力上都表現的比幽靈戰機更好，而且因為是單引擎設計，相對省油的情況使滯空時間也多過F-4， F-4經常需要外掛600加侖的油箱才行。

然而，最終的得標者仍是F-4戰機，這倒底是為什麼？外表孰優孰劣見仁見智，實際的原因可能是安全問題，因為F-8系列戰機的事故率高而聞名。而雙引擎的F-4顯示出較大的生存性，這對美國海軍而言至關重要，也因此美國海軍長久以來都傾向使用雙引擎的機種。

另一個原因可能是當年的航電雷達自動化程度不高，因此兩名飛行員的分工可能更合適一些，通常是前座的飛行員專心駕駛，而後座的雷達武器官監看雷達目標，並選用武器，F-4就是這種設計。而超級十字軍僅為單座戰機，1名飛行員必須同時駕駛也要進行雷達導引，對飛行員負擔太大。

第三個原因是F-4的多功能性，它除了是空戰與護航的高手，也具有很大的載彈量擔任轟炸機之用，F-4的掛彈噸數達到9噸，幾乎與二戰期間的重型轟炸機B-29相同。再經過稍微改裝，F-4也是雷達防空網的獵殺者，稱為「野鼬任務」。

超級十字軍是個遺憾的故事，它並沒有犯什麼錯，卻在競爭中落敗了。它追求良好的操縱性與空戰性能，是它敗給F-4的理由之一，但是越戰之後研發的F-15鷲鷹式，就是強調「沒有一磅用在對地攻擊」，不要再執行轟炸任務。而且為了人力精簡，也改用單人戰機設計。因此從這角度來看，超級十字軍的設計概念是突破時代，它走的太過前衛，這並不是它的錯。

(中時電子報)