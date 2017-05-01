非洲職業跑者來台搜括大小賽事 「小黑」列不歡迎名單
台灣近年大小路跑賽事蓬勃，近兩年在全台中小型賽事都會出現一群非洲黑人跑者來搶獎金，台灣在地路跑圈戲稱他們為「小黑」，今年的台南古都馬拉松，還邀請這群人拍攝活動宣傳片。台南市教育局表示未來賽事會將這群職業跑者列為不受歡迎名單。
台南安平夜跑團總幹事黃茂森表示，台灣各地大小路跑賽一年約500場，僅管去年起路跑風氣退燒，賽事縮減，但仍有一定規模，有人就順勢引進擅長跑步的非洲選手來搶獎金，這群人並非國際頂尖選手，但實力已足夠贏過在台灣名列前茅的跑者，只要冠軍有一萬元以上，就可以看到職業跑者「小黑」的蹤影。
今年的古都馬拉松，這群「小黑」跑者幾乎囊括了所有項目的名次與獎金，擺明搶走原本該是國內頂尖選手獲獎的頭銜。
這群「小黑」並非世界知名選手，他們參賽雖合法，卻無法為賽事帶來光采，反而排擠掉在地選手的得獎機會，而讓部分台灣頂尖跑者感到厭惡。
有些路跑賽主辦單位早已發覺這些俱樂部引進的職業跑者，而會在賽前將這群人排拒於外，有的則將賽事分成國內組與國際組，保留國內選手獲獎名額。
台南市教育局體育處表示，未來舉辦賽事將與中華民國路跑協會合作，查證報名選手過去的參賽資料，若發現有一個月跑三、四場賽事的職業跑者，參加賽事重複率高，將列為不受歡迎名單。
(中時)
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