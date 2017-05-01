林昕鋒喊冤誤觸法網 引進「小黑」一年多還虧本
創辦沃爾法長跑俱樂部還不到兩年的林昕鋒，本身是一家機械設備貿易公司老闆，因擅長英文，在一次路跑賽認識肯亞跑者，決定成立公司引進這批「小黑」參賽，但自稱管理不易，一年多來虧了150萬，還被其中一名選手捲款潛逃回國，他出示三聯單證明已向警方提告。
林昕鋒表示前年底有與一家知名運動品牌幹部開會談過「邀請函」一事，並將會議記錄寄給對方，因對法條疏失，雙方事後僅透過口頭、line內的通話承諾，認定該品牌公司同意由俱樂部來代發邀請函。
強調並無「壓榨」這群跑者，林昕鋒稱，俱樂部目前擁有10餘位肯亞跑者輪替，有的簽證一到就回國，再換一批，這群人一年多來參加超過50場台灣大小賽事，外國選手獲得獎金還要課稅，他分得的經理人傭金才50餘萬，但光管理這群「小黑」人事、生活，就已耗掉150萬。
林昕鋒表示，成立俱樂部的宗旨並非營利，而是希望增加肯亞與台灣路跑選手的運動交流，但公司竟遇上肯亞選手捲款潛逃案件，他出示向關廟分駐所提告詐欺的報案三聯單。並懷疑就是這位被告的肯亞選手挾怨報復檢舉。
「盧小姐是義務幫忙記帳的人，害她被牽扯進來很不好意思」林昕鋒對虧本還扯上官司不會氣餒，反而是害友人牽扯官司頗感抱歉，他當成上一堂法律課，未來仍會堅持繼續經營長跑俱樂部。
(中時)
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