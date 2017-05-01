廣州慶五一 以勞模故事頌勞動精神
4月24日下午，「中國夢‧勞動美」廣州市慶祝「五一」國際勞動節大會暨職工文藝匯演在第一次全國勞動大會舊址禮堂舉行。市人大常委會副主任、市總工會主席唐航浩，市政協副主席李瑾，省總工會副主席楊敏等領導和來自全市各行各業的勞動模範以及一線職工和工會幹部代表300多人出席了大會並觀看了職工文藝匯演。
根據洋網網報導，今年「五一」前，中華全國總工會表彰全國「五一」勞動獎章、獎狀獲得者和工人先鋒號，廣東省總工會表彰廣東省“五一”勞動獎章、獎狀獲得者，我市有一批先進職工和單位受全總、省總表彰。據統計，新中國成立後，從1950年開始評選勞動模範。2015年至今，廣州市共有全國、省、市勞動模範和享受勞模待遇者共3093人，其中全國勞動模範167人、省勞動模範1219人、部勞動模範315人、市勞動模範716人。
由市直機關工會推薦的廣東省「五一」勞動獎章獲得者廣州日報記者劉冉冉作為勞模代表在會上宣讀了向全市職工發出的倡議書，倡議全市職工要認真學習貫徹習近平總書記對廣東工作的重要批示精神，弘揚勞模精神、勞動精神、工匠精神，爭當辛勤勞動、誠實勞動、創造性勞動的領頭人，做創新驅動發展的推動者。來自各單位的職工和勞動模範以歌舞、相聲、合唱等藝術形式，講述勞模故事，展示職工風采。市直機關合唱團壓軸演唱了《把一切獻給黨》。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。