廣州慶五一　以勞模故事頌勞動精神

4月24日下午，「中國夢‧勞動美」廣州市慶祝「五一」國際勞動節大會暨職工文藝匯演在第一次全國勞動大會舊址禮堂舉行。市人大常委會副主任、市總工會主席唐航浩，市政協副主席李瑾，省總工會副主席楊敏等領導和來自全市各行各業的勞動模範以及一線職工和工會幹部代表300多人出席了大會並觀看了職工文藝匯演。

根據洋網網報導，今年「五一」前，中華全國總工會表彰全國「五一」勞動獎章、獎狀獲得者和工人先鋒號，廣東省總工會表彰廣東省“五一”勞動獎章、獎狀獲得者，我市有一批先進職工和單位受全總、省總表彰。據統計，新中國成立後，從1950年開始評選勞動模範。2015年至今，廣州市共有全國、省、市勞動模範和享受勞模待遇者共3093人，其中全國勞動模範167人、省勞動模範1219人、部勞動模範315人、市勞動模範716人。

由市直機關工會推薦的廣東省「五一」勞動獎章獲得者廣州日報記者劉冉冉作為勞模代表在會上宣讀了向全市職工發出的倡議書，倡議全市職工要認真學習貫徹習近平總書記對廣東工作的重要批示精神，弘揚勞模精神、勞動精神、工匠精神，爭當辛勤勞動、誠實勞動、創造性勞動的領頭人，做創新驅動發展的推動者。來自各單位的職工和勞動模範以歌舞、相聲、合唱等藝術形式，講述勞模故事，展示職工風采。市直機關合唱團壓軸演唱了《把一切獻給黨》。

(旺報)