4噸回收鴻彰雞蛋 全數蒸煮固化、將送焚化銷毀

4公噸從市面上下架回收的鴻彰牧場雞蛋，全數以蒸、煮完成固化。(謝瓊雲翻攝)

彰化縣衛生局協助業者將回收下架的蛋品固化，先以蒸汽蒸過再加入熱水煮熟。(謝瓊雲翻攝)

彰化縣衛生局上周六協助業者處理下架雞蛋的固化作業，全部4噸的雞蛋皆已蒸煮完成，等待清運焚毀；這次蒸煮作業費近6萬元，須由業者自行負擔。(謝瓊雲翻攝)

戴奧辛雞蛋事件，鴻彰畜牧場生產之雞蛋確認中標，所有市面上零售端販售的散蛋經下架、回收封存，彰化縣衛生局日前已協助業者處理雞蛋銷毀，總數4千276公斤，以透過蒸氣加熱水煮的方式固化後送焚化爐銷毀，處理費用約5萬餘元由業者自行負擔。

衛生局指出，鴻彰生產蛋品全部經由同一負責人所屬的王功蛋行銷售到新北、苗栗等北部幾個縣市，已日前配合中央食藥署，監督業者上周六（29日）完成回收市售下架封存之雞蛋，總計回收2千352公斤；市售回收連同原先已封存於王功蛋行的1千924公斤雞蛋，總計4千276公斤。

由於液態的生鮮雞蛋，無法直接進入焚化爐銷毀，需依照環保署建議，將雞蛋轉化為固體後，再進焚化爐銷毀。衛生局29日當天派員全程監督完成銷毀前置作業，確認4千276公斤全數透過蒸氣加熱水煮的方式完成固化，後續將依焚化爐排程進行燒焚銷毀。

此外，彰化縣農業處也指出，鴻彰畜牧場第二棟雞舍1萬2千隻蛋雞預計2日進行撲殺銷毀，作業完成後將清點兩棟雞舍內產下的雞蛋數量，預估約有1噸，連同之前已冰存的9噸問題雞蛋，因數量龐大，也將在本周擇日進行銷毀。

(中時)