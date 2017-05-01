5年酒駕5次惹怒法官 男遭判8個月再沒收機車

五年酒駕五次，法官怒判入獄服刑8個月，再沒收他的機車，警方1日依照地檢署命令執行搬走。（程炳璋攝）

台南市一名黃姓保全，5年內被抓到5次酒駕，去年10月最後一次被逮，連法官也發怒，不僅判他需入獄服刑8個月，附帶強制執行，在他坐牢期間，警方直接到他家沒收他的機車，不准他再使用犯罪工具。

59歲的黃姓保全，從2012年至2016年5年之中，一共犯下5件公共危險罪，5次都是酒駕騎乘同一部機車，去年10月他再度酒駕騎車，在中西區環河街被逮，案件移至法院審理，連法官也抓狂，判他需坐牢8個月。判決附帶強制執行，必須沒入機車。

黃男還在監獄內服刑，警方最近已接獲台南地檢署強制執行公文，1日雇請貨車，到黃男家直接載走他的機車，送往台南地檢署停放。

「連車子都不讓你騎了，這法官94狂」警方表示，黃男酒駕屢抓不怕，才會惹得法官抓狂，否則一般僅會判處刑期，很少會沒收交通工具。

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(中時)