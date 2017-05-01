建立CBA教頭信任 胡瓏貿死「守」洋將奏效

胡瓏貿頂著平頭中華男籃開訓報到。(林宋以情攝)

結束中國CBA菜鳥球季，胡瓏貿1日中華男籃開訓頂著平頭現身。征戰CBA第一年，胡瓏貿坦言在CBA生存大不易，但自己從防守做起，死守洋將也讓他建立教頭信任。

拚戰CBA菜鳥球季，胡瓏貿去年透過選秀披上福建戰袍，體驗到不同於台灣的打球文化，「從裁判、體制、到球員。尤其有天分的球員太多了，但我知道教練選我進來的目的，就是積極、努力的正向態度，還有防守。」

胡瓏貿頂著平頭中華男籃開訓報到。(林宋以情攝)

CBA首個球季，胡瓏貿把握出賽機會，尤其從防守做起，他回憶印象最深刻，就是上場守遼寧洋將哈德森(Lester Hudson)，「他那場前面外線手感整個投開，教練下指令，希望我讓他不要再得分，我也稍微研究他的打法，消耗他的體能，也完成教練交給我的要求。」

不過胡瓏貿笑說，「當然垃圾話也有用上場，但是說什麼則不能透露。」再入選國家隊，胡瓏貿表示自己8月底以前披中華戰袍一定沒問題，但11月則很難說，由於屆時球隊就將開訓，如何協調則還要再喬。

(中時電子報)