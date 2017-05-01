一開房門見「水劍蛋糕」 文華東方抓住孔劉心
從咖啡店王子一號開始嶄露頭角的韓國男星孔劉，在演出「屍速列車」以及當紅韓劇「鬼怪」後，晉升為亞洲男神。這位超人氣韓國天王於4月27日抵台召開亞洲粉絲見面會，訪台期間選擇入住台北文華東方酒店，並在大宴會廳舉行記者招待會。
文華東方酒店開幕三年以來，接待過不少知名國際巨星，包含瑪丹娜、休‧傑克曼傑克曼、克里斯．伊凡、蜜拉‧喬娃薇琪、全智賢、宋仲基、宋慧喬、林青霞、成龍等中外明星來台，都曾選擇下榻文華東方酒店，在眾多五星級飯店雲集的台北，比硬體之外，文華東方更以貼心巧思勝出。
這次酒店西點廚藝團隊發揮創意，以《鬼怪》劇中插在孔劉胸口上的劍為靈感，巧手打造高達80公分，整座均可食用的「寶劍」巧克力做為迎賓禮。貼心舉動讓孔劉及所屬經紀公司代表金長均很感動金長均更在IG上Po出這座「神還原」劇中寶劍的巧克力雕塑照片，感謝酒店用心。
酒店還獻上穿著在《鬼怪》劇中古代將軍服的文華東方經典熊貓，以及繪有孔劉照片的巨型摺扇卡片、繡有上韓文「孔劉」名字的個人專屬義大利頂級Frette純棉浴袍給孔劉作為特別紀念，並把健身器材搬入酒店套房。就是這樣貼心服務與巧思，給孔劉在台一個美好的入住經驗。
(中時)
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