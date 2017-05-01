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彰化警匪追逐、毒犯衝撞路邊機車 釀2傷

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更新：彰化市區晚間上演警匪追逐 毒犯衝撞路邊機車 遭警鳴槍制伏
張姓毒品通緝犯遭警方對空鳴槍警告後束手就擒，被壓制在地。(謝瓊雲翻攝)
更新：彰化市區晚間上演警匪追逐 毒犯衝撞路邊機車 遭警鳴槍制伏
警方逮人後清理現場，路邊停車格13輛機車被撞倒。(謝瓊雲攝)
更新：彰化市區晚間上演警匪追逐 毒犯衝撞路邊機車 遭警鳴槍制伏
張男開車逃逸時不慎失控衝撞路邊停放的整排機車，車子也受損。(謝瓊雲攝)
更新：彰化市區晚間上演警匪追逐 毒犯衝撞路邊機車 遭警鳴槍制伏
張男的車子因高速衝撞路邊機車，車頭受損，警方在車上起出大量現金與1把霰彈槍、子彈與毒品。(謝瓊雲攝)
更新：彰化市區晚間上演警匪追逐 毒犯衝撞路邊機車 遭警鳴槍制伏
張男被制伏後帶回警局，將留置至明日在進行偵訊。(謝瓊雲攝)
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張男被制伏後帶回警局。(謝瓊雲攝)
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警方在車上起出1把霰彈槍。(謝瓊雲攝)
更新：彰化市區晚間上演警匪追逐 毒犯衝撞路邊機車 遭警鳴槍制伏
警方在車上起出大量現金、10顆子彈與數包毒品，進行清點。(謝瓊雲攝)

(23:20更新案情) 1日晚間彰化市街頭上演警匪追逐！34歲張姓毒品通緝犯晚間在彰化市區遇警攔檢時駕車加速逃逸，不僅撞倒2名女騎士，還失控衝撞路邊停車格一整排13輛機車，下車想逃跑時，遭警方對空鳴槍後制伏，乖乖束手就擒。

彰化警分局民族所員警楊仁杰，今晚在彰化市區巡邏時，在距離派出所僅約100公尺外的華山路與民族路口，發現34歲張姓毒品通緝犯的轎車，立即通報並與其他3員上前攔查，不料張嫌見警方上前卻開車加速逃逸，不僅撞傷兩名女騎士，後來飛車行經華山路與民生路口大迴轉時，車子失控，高速衝撞到路邊機車停車格13輛機車。

張男下車時還想逃跑，但員警隨即對空開1槍，並衝上前壓制張男將他制伏，並在他車上起出1把霰彈槍、10顆子彈、現金40萬6900元及毒品等，將於明日白天後進行偵訊。

彰化警分局偵查隊長鐘振邦表示，受波及的2名女騎士經送醫檢查後，僅受到輕傷、無大礙。當時張嫌撞倒機車後還想駕車繼續逃逸，警方對空開一槍後張嫌才束手就擒。

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(中時)

關鍵字：彰化毒犯警匪追逐
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