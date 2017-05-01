美國會同意撥款1兆給川普 政府關門危機暫緩
根據路透1日報導，美國國會談判代表經協商後達成協議，將撥款1兆美元給川普政府，避免美國政府運作陷入停擺，並計畫用於基礎建設、軍事強化等政策的首期資金。
美國總統川普提出多項重大政策，但耗費巨資，國會在當地時間4月30日晚間就撥款一事達成協議，接下來將交付國會表決通過。按照計畫，眾議院可能會先進行投票，參議院則在5日前通過並快速立法。
這次撥款將用於一系列聯邦政府計畫，包括機場、邊境安全設施，以及士兵的薪酬、醫藥研發、對外援助、空間探索和教育等。
如果順利的話，這有可能成為川普執政以來，在國會通過的第一項重大立法。相反地，如果5日午夜沒有通過，直到立法通過前，美國政府旗下的很多機構可能不得不裁員數十萬計的員工，且有部分員工必須在無薪的情況下，繼續執法或提供公共服務。
美國眾議院撥款委員會的共和黨發言人Jennifer Hing表示，協議將使得保守的優先事項得以推進，並確保聯邦政府維持基本功能運作。
(旺報)
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